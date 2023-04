Brienz/Brinzauls: Bündner Bergdorf droht Evakuierung wegen Bergsturz

Die Bevölkerung in Brienz/Brinzauls im Kanton Graubünden muss sich noch in diesem Jahr in Sicherheit bringen.

Die Bevölkerung in Brienz/Brinzauls im Kanton Graubünden muss sich noch in diesem Jahr in Sicherheit bringen. Das teilte die zuständige politische Gemeinde Albula/Alvra in einem Informationsbulletin an die Bevölkerung mit. Das Bündner Bergdorf wird von einem Erdrutsch bedroht. Noch in diesem Jahr könnte ein Hang oberhalb des Dorfes abrutschen und abstürzen.