Das Bündner Bergdorf Brienz wird zum YouTube-Hit

Das Dorf Brienz/Brinzauls verschiebt sich zwar schon seit langer Zeit. In den letzten Jahren hat die Rutschung aber stark zugenommen. «Aktuell verschiebt sich das Dorf rund eineinhalb Meter pro Jahr. Das entspricht etwa drei Zentimetern pro Woche», sagt Gartmann. Daher hat die Gemeinde reagiert: Im September wurden die Bauarbeiten für einen Sondierstollen unterhalb des Brienzer Rutsches begonnen. Für den Bau des Stollens sind eineinhalb Jahre und ein Budget von 14 Millionen Franken eingeplant. Ziel ist es, die bis zu 150 Meter dicke «Rutschmasse», auf der sich das Dorf befindet, zu entwässern und so das Rutschen zu verlangsamen.

Trotzdem ist man in Brienz/Brinzauls auf das Schlimmste vorbereitet. «Die Gemeinde versucht alles, um die Menschen im Dorf zu schützen. Es könnte aber sein, dass der Rutsch für die Bevölkerung gefährlich wird oder zum Beispiel Häuser zu Bruch gehen. In diesem Falle sind wir auf eine Evakuierung vorbereitet», so Gartmann. Es sei aber oberstes Ziel, dass die Leute in Brienz/Brinzauls bleiben können, so Gartmann weiter. Trotzdem müssen die Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes jederzeit damit rechnen, ihr Zuhause verlassen zu müssen.