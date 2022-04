Laax: Bündner Hotel führt wegen Fachkräftemangel Viertagewoche ein

Gerade auch im Zusammenhang mit Corona ist Personal in der Hotellerie teilweise noch immer rar. Paul Urchs, Hoteldirektor des Hotels Adula in Laax, erläutert in einer Medienmitteilung: «Man merkt, dass seit dem Ausbruch von Covid-19 nach den Schliessungen einige Fachkräfte die Branche wechselten und nicht mehr zurückkehren. Diese Leute fehlen uns nun.» Nach einem internen Brainstorming arbeitete das Kaderteam des Hotels deshalb das Konzept der Viertagewoche unter dem Namen «Flex-Work» aus.

Ziel sei es, als Arbeitgeber auch in sich verändernden Zeiten attraktiv zu bleiben. Die Viertagewoche soll flexibleres Arbeiten ermöglichen. «Da die Tage im Gastgewerbe ohnehin recht lang sind, liegt die Lösung auf der Hand – anstatt fünf Tage zu arbeiten, bieten wir jedem Mitarbeitenden an, auf die Viertagewoche umzustellen», so Urchs. So soll den Mitarbeitenden des Hotels Adula eine bessere Nutzung der wertvollen Freizeit geboten werden. Die Mitarbeitenden entscheiden individuell, ob die Viertage- oder reguläre Fünftagewoche besser zum persönlichen Lebensstil passt.