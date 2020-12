Was in den letzten Tagen schon durchgesickert ist, hat sich nun offiziell bestätigt: Der Kanton Graubünden verschärft seine Corona-Massnahmen. Ab dem Freitag gilt per sofort: Treffen von über 10 Personen im privaten Rahmen sind verboten – das gilt auch für den öffentlichen Raum, also Pärke, Trottoirs, Plätze etc. Restaurants gehen zu. Nur noch Take Away und Lieferdienste bleiben geöffnet.