Resolution der SVP Graubünden – Bündner Regierung lehnt Gratistests für unter 25-Jährige ab

An der Grossratssitzung der Bündner Regierung am Mittwoch, 20. Oktober, wurde die Resolution zur Diskussion gebracht. Nicola Stocker eröffnete diese mit der Erklärung, man habe aus Zeitgründen zum politischen Instrument der Resolution gegriffen.

Danach appellierte Stocker an den Grossrat, die ohnehin schon stark von den Massnahmen betroffene Bevölkerungsgruppe der unter 25-Jährigen nicht auch noch finanziell in Bedrängnis zu bringen. Es gebe für viele Junge nachvollziehbare Gründe, sich nicht impfen zu lassen. Viele in dieser Altersgruppe seien noch in Ausbildung und könnten sich daher die Testkosten nicht leisten, sagte Stocker. «Drängen wir sie nicht mit finanziellem Druck zur Impfung, sondern lassen wir sie diese Entscheidung aus Überzeugung treffen», rief er den Grossrat auf.