«Wir müssen uns alle bewusst sein, dass wir in einer sehr angespannten Situation sind», meint Peyer. Man dürfe aber nicht auf Solidarität von anderen Kantonen hoffen. Das müsse allen bewusst sein. Einige Kantone seien am Limit, das müsse für alle anderen Kantone heissen, dass sie vorsichtig sein müssen. Rücksicht sei ein wichtiges Thema, fügt er an.