95 Prozent der Bündner Schulen nehmen an den grossflächigen Corona-Spucktests teil. Durch die wöchentlichen Testungen will der Kanton Infektionsketten frühzeitig erkennen und unterbrechen.

Seit Anfang März führt der Kanton Graubünden flächendeckend Corona-Massentests an Schulen durch. Rund 95 Prozent der Schulen haben sich bereits für die wöchentlichen Testungen angemeldet, wie Radiotelevisiun Svizra Rumantscha kürzlich berichtete. Im Gegensatz zur überwiegenden Mehrheit der 144 Graubündner Schulen hat sich die Gemeinde Zernez aber gegen eine Teilnahme entschieden. Auf eine Anfrage besorgter Eltern schreibt Beat Schärer, Schulratspräsident der Gemeinde Zernez GR, in einem E-Mail: «Gehen Sie, um sich die Zähne gesund zu erhalten, auch jede Woche zum Zahnarzt in die Kontrolle?»