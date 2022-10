Chur GR: «Bündner sollen auch mal einen günstigen Hotdog geniessen können»

Der Möbelgigant Ikea eröffnete am 3. Oktober einen neuen Abholstandort in Chur GR. Daraufhin konnten Bündnerinnen und Bündner an einem Stand am Bahnhof bis am Samstag die berühmten Hotdogs essen.

Darum gehts Am 3. Oktober eröffnete Ikea einen «Plan and order point» in Chur GR.

Die Eröffnung wurde mit einem einwöchigen Hotdog-Stand eingeweiht.

Die Reaktionen der Bewohner und Bewohnerinnen fielen grösstenteils positiv aus.

Manche sind jedoch enttäuscht, dass es sich nicht um eine klassische Ikea-Filiale handelt.

Am 3. Oktober wurde am Bahnhof in Chur ein grosser silberner Wagen von Ikea aufgestellt. Dort konnten sich Churerinnen und Churer während rund einer Woche Hotdogs für 1.50 Franken sowie die Veggie Dogs für einen Franken und diverse weitere Snacks des Möbelgiganten holen.

Grund dafür war die Neueröffnung der «Plan and order point»-Filiale von Ikea. «Auf rund 600 Quadratmetern kann man sich von Musterzimmern inspirieren lassen, professionelle Einrichtungsplanung in Anspruch nehmen und einige Kleinartikel schon gleich vor Ort kaufen», sagt Marie Emanuelsson, Market Managerin Ikea St. Gallen.

Die Ikea-Filiale in St. Gallen sei so etwas wie das Mutterhaus der Filiale in Chur. «Jetzt sind wir endlich auch in Graubünden vertreten», sagt die Market Managerin. Man habe jedoch im Vergleich zu den klassischen Filialen kein Restaurant mit den berühmten günstigen Hotdogs.

«Leider nicht für immer»

«Die Leute in Graubünden sollten auch mal einen Hotdog geniessen können, deswegen haben wir während einer Woche im Sinne der Eröffnungsfeier den Hotdog-Wagen am Bahnhof aufgestellt», sagt Emanuelsson. Die Besucherinnen und Besucher zeigten positive Reaktionen. «Viele haben gehofft, dass der Wagen für immer da bleibt, aber leider musste er am Samstag schon wieder weg», so Emanuelsson.

Man habe nun nach einer dreijährigen Planung den passenden Ort für die Filiale gefunden. «Der Markt Graubünden ist aufgrund der vielen Zweitwohnungen sehr interessant für einen solchen Anbieter», sagt Victor Zindel, Leiter Kontaktstelle Wirtschaft der Stadt Chur zu 20 Minuten. «Dieses Konzept setzt Ikea schon weltweit vielerorts erfolgreich um», so Zindel weiter.

Kein «echter» Ikea

Die Bündnerinnen und Bündner reagieren unterschiedlich auf die Eröffnung der neuen Filiale. «Ich finde diesen Showroom cool, um sich ein wenig inspirieren zu lassen, aber ein echter Ikea ist es dann leider trotzdem nicht», sagt ein 23-jähriger Churer. Das brauche es aber in Chur seiner Meinung nach auch gar nicht: «In Chur hat man leider nicht die entsprechende Fläche für eine klassische Ikea-Filiale, deshalb macht dieser Kompromiss zusammen mit dem Pick-up-Store, den es schon gibt, wohl am meisten Sinn.»

Ein weiterer Bündner war erstaunt, dass am Bahnhof ein Hotdog-Stand von Ikea zu finden war. «Das war überraschend, weil ich nicht wusste, dass diese Ikea-Filiale eröffnet wird», sagt der 25-Jährige. Der Hotdog-Stand sei vor allem für junge Leute attraktiv. «Man kann sich als Pendler oder Student Möbel aussuchen und dabei noch einen Hotdog essen, den sich jeder leisten kann», sagt er.