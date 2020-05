Neuer Spot

Bündner Steinböcke crashen Medienkonferenz des Bundesrats

«D Bärga händ offa»: Die beiden Kult-Steinböcke Gian und Giachen sind zurück und werben für Ferien im Bündnerland. Dafür mischen sie sich in einem neuen Spot unter Alain Berset und seine Amtskollegen.

Die beiden preisen erneut die Vorzüge von Graubünden als Ferienregion an, crashen aber dieses Mal die Medienkonferenz der Bundesräte Alain Berset, Simonetta Sommaruga und Guy Parmelin (siehe Video oben). «Miar sind do zum öppis Grossas zverkünda, liabi Press, liaba Bundesrot», sagt Gian im Bündner Dialekt vorne am Tisch. «Ma kann endlich wider noch Graubünda. D Bärga händ offa.»