Buenos Aires: «Denen piepts wohl!» – Swiss-Crew tanzt und posiert auf Tragflächen von Flugzeug

Auf dem Instagram-Kanal des Users ‹spottersbrasil› war das entsprechende Video einige Stunden zu sehen, bevor es gelöscht wurde. Die Swiss hat Kenntnis von der spontanen Tanzeinlage ihrer Besatzung auf den Flügeln eines Flugzeuges, lustig findet man es aber nicht. «Das, was im Video nach Spass aussieht, ist lebensgefährlich. Die Flügel der Boeing 777 liegen auf einer Höhe von rund fünf Metern. Ein Sturz aus dieser Höhe auf den harten Belag kann verheerend sein. Dieses Verhalten wird nicht geduldet», so Swiss-Sprecher Michael Pelzer.

Die Aufnahme wurde vor wenigen Tagen in Buenos Aires gemacht, kurz vor dem Rückflug nach Zürich via Sao Paulo. Offenbar haben einzelne Cabin-Crew-Member die Zeit am Boden genutzt, um Fotos von der Tragfläche aus zu knipsen. Gemäss Swiss hätten sich zu diesem Zeitpunkt keine Passagiere an Bord befunden. Stattdessen konnten sie die gefährliche Aktion der Swiss-Crew vom Terminal aus beobachten. Normal sei dieser Anblick nämlich nicht: «Das Verhalten der Mitarbeitenden im Video entspricht weder unseren Sicherheitsvorgaben noch spiegelt es die hohe Professionalität unserer Mitarbeitenden wider. In diesem Fall haben einzelne Crewmitglieder ihre Vorbildfunktion nicht wahrgenommen. Dies können wir nicht gutheissen», so Pelzer. Das Betreten der Tragflächen sei für Besatzungsmitglieder nur im Notfall gestattet. Selbst ausgebildete Technikmitarbeitende seien immer gesichert, beispielsweise mit einem Seil.