Bahnhof Weinfelden«Bürger werden belästigt, nächtliche Übergriffe und Überfälle häufen sich»

In einem offenen Brief ist von «inakzeptablen Missständen» zu lesen.

SVP-Politiker beschweren sich über die Situation am Bahnhof in Weinfelden TG.

Von «inakzeptablen Missständen» ist in einem offenen Brief die Rede, der von drei SVP-Politikern verfasst wurde. Die Autoren, Nationalrat Manuel Strupler, Kantonsrat Pascal Schmid und der Weinfelder Stadtparlamentarier Marcel Kump, beschweren sich über die Situation am Bahnhof in Weinfelden TG. «Wer den öffentlichen Verkehr benützt oder rund um den Bahnhof Besorgungen macht, bekommt sie täglich zu sehen, zu hören und zu spüren», heisst es im Schreiben. «Unbescholtene Bürgerinnen und Bürger werden belästigt, nächtliche Übergriffe und Überfälle häufen sich.»