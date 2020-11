In der Bevölkerung geniesst das Anliegen Rückhalt.

Er will aber zuerst alle Möglichkeiten prüfen und lehnt darum den FDP-Vorstoss ab.

Kommt in der Schweiz statt einer Militärpflicht für Männer bald der Bürgerdienst für alle? Die FDP reichte Ende September im Bundeshaus eine entsprechende Motion ein. Damit nahm sie indirekt eine Forderung auf, die Schweizer Jugendliche dem Parlament im Juni vorgelegt hatte. Der Aargauer Ständerat Thierry Burkart betonte gegenüber dem SRF : «Der Bürgerdienst ist eine Weiterentwicklung unseres Milizsystems. Er soll den Armee- und den Zivilschutz-Bestand ganz klar sichern.»

Bundesrat lehnt Vorstoss ab

Der Bundesrat tritt deshalb auch auf die Bremse und empfahl am vergangenen Mittwoch den FDP-Vorstoss zur Ablehnung. Er will sich nicht auf ein bestimmtes System festlegen, bevor nicht alle Möglichkeiten geprüft worden sind.

Für Politikerinnen und Politiker spielt nicht nur der Nachschub an neuen Rekruten eine Rolle, sondern auch sozialpolitische Aspekte. Gegenüber dem SRF lehnte Grünen-Nationalrätin Regula Rytz die allgemeine Dienstpflicht ab: «Frauen leisten den grössten Teil der Betreuungs-, Erziehungs- und Familienarbeit. Ich glaube nicht, dass sie einen Zwang brauchen, noch mehr davon zu leisten.»

20-Minuten-Leser wünschen sich Dienstpflicht für Frauen

In der Bevölkerung kommt die Idee gut an. In einer nicht repräsentativen Umfrage von 20 Minuten wählten 29 Prozent aller Teilnehmenden «Dienstpflicht für Frauen» als wichtigstes Anliegen aus, das damit klar obenaus schwang. Zur Auswahl waren insgesamt 13 politische Ideen gestanden.