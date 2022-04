Abstimmung vom 15. Mai – Bürgerliche bekämpfen Stimmrechtsalter 16 mit Fake-Statements

Der Kampf um das Stimmrechtsalter 16 im Kanton Zürich hat begonnen. Am 15. Mai stimmt die Stimmbevölkerung darüber ab. Am Montag traten die Gegner mit ihren Argumenten vor die Medien, am Dienstag folgten die Befürworter.

Auf ihrer Website zeigt das Nein-Komitee Statements von Jugendlichen. So sagt etwa die 16-jährige Susanne: «Ich darf noch nicht Autofahren, soll aber über das Strassengesetz entscheiden dürfen? Häh - verstehe ich nicht!» Die gleichaltrige Sophie äussert sich so: «Ich muss noch keine Steuern zahlen, soll aber über Steuererhöhungen abstimmen dürfen? What the fuck? Stimmrechtsalter 16 macht null Sinn!»