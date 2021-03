Restaurants und Freizeitbetriebe sollen per 22. März öffnen dürfen. Das verlangt der Nationalrat in seiner Erklärung.

Der SVP reicht die rechtlich nicht verbindlichen Erklärung noch nicht – sie will dem Bundesrat die Öffnung per Gesetz vorschreiben.

Mit einer Erklärung will der Nationalrat den Exit-Plan des Bundesrates beschleunigen und schon am 22. März Restaurants, Fitnesscenter oder Kinos aufmachen.

Ski-Terrassen auf, 5er-Regel weg, Öffnung von Restaurants, Fitnesscentern oder Kinos per 22. März: Eine Mehrheit des Nationalrats fordert den Bundesrat auf, viel schneller zu lockern, als dieser eigentlich plant. Dieser will sich bei seinem Entscheid am 19. März an strengen epidemiologischen Kriterien orientieren, die derzeit aber grösstenteils nicht erfüllt sind.