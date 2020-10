Der Regierungsrat weist derzeit eine rotgrüne Mehrheit auf. Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (GB) tritt für eine zweite Amtszeit an. Für die SP stellt sich auch Finanzdirektorin Tanja Soland zur Wahl. Sie wurde erst im vergangenen Jahr deutlich als Nachfolgerin von Eva Herzog (SP) gewählt, die in den Ständerat einzog. Die beiden bisherigen SP-Regierungsräte Hans-Peter Wessels (Baudirektor) und Christoph Brutschin (Wirtschafsdirektor) treten nicht mehr an. Ihre Sitze sollen im Rahmen des rotgrünen Vierertickets mit Beat Jans (SP) und Kaspar Sutter (SP) besetzt werden.

Auch die Bürgerlichen stellen ein Viererticket für die sieben Sitze. Damit greifen sie lediglich einen der freiwerdenden SP-Sitze an, sofern alle Amtierenden wiedergewählt werden. Es treten die bisherigen Baschi Dürr (FDP, Sicherheitsdirektor), Conradin Cramer (LDP, Bildungsdirektor) und Lukas Engelberger (CVP, Gesundheitsdirektor) an. Den vierten Sitz soll Stephanie Eymann von der LDP erobern.

Die SP ist in dieser Legislaturperiode mit 35 Sitzen die stärkste Partei im Kantonsparlament. Zusammen mit den Grünen kommt sie aber nur auf 48 der 100 Sitze und verfehlt so knapp die absolute Mehrheit. Die Bürgerlichen kommen zusammen auf lediglich 34 Sitze, die SVP auf 15. Zusammen hätten sie 49, tun sich aber seit Jahren in der Zusammenarbeit schwer. Das liegt unter anderem daran, dass die wirtschaftsfreundlichen Parteien LDP und FDP wenig Freude an der Politik der Schweizer SVP haben, die immer wieder das Verhältnis zu Europa in Frage stellt, das vor allem für die Grenzstadt Basel sehr wichtig ist.