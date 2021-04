1 / 8 Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Gewerbeverbands, ist mit den Beschlüssen des Bundesrats gar nicht zufrieden. sgv-usam.ch Auch wenn die Clubs noch zubleiben müssen: Ab kommendem Montag werden die Möglichkeiten für ein Feierabendbier erweitert. Kufa Restaurants und Bars können ab dem 19. April ihre Terrassen wieder öffnen. Getty Images

Darum gehts Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen, Sport, Kultur: Der Bundesrat hat auf nächsten Montag relativ grosszügige Lockerungen in Aussicht gestellt.

Das kommt bei den Bundesratsparteien unterschiedlich an. Die SVP fordert seit Monaten ein Ende aller Massnahmen. FDP und die Mitte sind mit dem Entscheid zufrieden.

Skeptisch sind Grüne und SP.

Der Gewerbeverband ist unzufrieden und kritisiert die «mutlose» Politik.

Bereits ab kommendem Montag, 19. April, werden die Corona-Massnahmen in der Schweiz relativ stark gelockert. Bei den Grünen sorgt das für Unverständnis: «Die am Mittwoch beschlossenen Öffnungsschritte, insbesondere in Innenräumen, sind unverantwortlich und setzen die früheren Erfolge aufs Spiel», sagt Grünen-Präsident Balthasar Glättli.

Grüne: «Gefahr, in die dritte Welle zu rasseln, ist real»

Dies sei umso bedauerlicher, als dass dank der immer mehr verfügbaren Impfdosen ein Ende der Pandemie absehbar sei. Dass der Bundesrat dem bürgerlichen Druck so kurz vor dem Ziel nachgebe, sei schade: «In anderen Ländern spricht man wieder von einem harten Lockdown und wir beschliessen solche Öffnungen, obwohl die Zahlen bei uns höher sind und sogar von den Hochrisikogruppen noch ein beachtlicher Teil nicht geimpft ist. Die Gefahr, noch stärker in die dritte Welle zu rasseln und das Gesundheitssystem wieder an den Anschlag zu bringen, ist jetzt leider real», sagt Glättli.

SP: «Es ist eine Gratwanderung»

Bei der SP ist man ob des Entscheids zumindest überrascht: «Dass der Bundesrat so weit geht mit den Lockerungen, hätte ich nicht erwartet», sagt Nationalrätin Barbara Gysi. Eine gewisse Besorgnis schwinge schon mit: «Gerade aufgrund der Öffnungen für Sport in Innenräumen besteht die Gefahr, dass die Zahlen wieder ansteigen und das Gesundheitssystem zusätzlich unter Druck geraten wird.»

Dass so stark geöffnet werde, obwohl vier von fünf Indikatoren nicht erfüllt seien, sei nicht unproblematisch: «Offenbar will der Bundesrat das Risiko in der Gesamtabwägung aber eingehen», sagt Gysi. SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer spricht von einer Gratwanderung: «Damit es nicht zu einem Jo-Jo-Effekt kommt, müssen die Schutzkonzepte zwingend greifen.»

FDP: «Der Bundesrat hat vernünftig entschieden»

Erfreut zeigt sich die FDP: «Der Bundesrat hat einen vernünftigen Entscheid mit einem kalkulierbaren Risiko getroffen», sagt Nationalrat Beat Walti. Durch die geschlossenen Terrassen hätten sich teils absurde Situationen ergeben. «So sassen einfach Hunderte oder Tausende mit Take-Away-Angeboten am See, wo keine Schutzkonzepte eingehalten wurden.»

Um zu verhindern, dass die beschlossenen Öffnungen sich in einem starken Anstieg der Fallzahlen niederschlagen oder gar wieder das Gesundheitssystem unter Druck bringen, sei jetzt ein strenger Vollzug der Schutzmassnahmen zentral.

CVP: «Wichtiger Entscheid für Sozialkontakte»

Auch CVP-Nationalrätin Ruth Humbel spricht von einem «insgesamt positiven Entscheid»: «Gerade die Terrassen-Öffnungen und der Präsenzunterricht an Hochschulen erlauben wieder einen sozialen Austausch, den die Bevölkerung dringend nötig hat.»

Das Schlimmste sei, wenn die Menschen Entscheide nicht nachvollziehen könnten. «Das war bei den geschlossenen Terrassen der Fall und konnte jetzt behoben werden. So werden sich die Menschen auch wieder besser an die Massnahmen halten», sagt Humbel.

SVP: «Der Druck wirkt»

Die SVP drängt seit Monaten auf weitreichende Lockerungen. «Dass der Bundesrat heute weitere Lockerungen beschlossen hat, zeigt, dass der Druck der SVP wirkt», heisst es in einer Mitteilung. Zufrieden ist die Volkspartei aber noch nicht: «Es bleiben kleine Öffnungsschrittchen. Gemessen an den Fakten müsste der Bundesrat den Lockdown sofort beenden und das Arbeits- und Betätigungsverbot in Gastronomie, Kultur, Sport und Freizeit für alle komplett aufheben.»

Das fordert auch der Gewerbeverband (SGV): «Der Bundesrat hat heute seine zögerliche und mutlose Pandemiebewirtschaftung fortgesetzt und sich nur zu minimen Öffnungsschritten durchringen können», schreibt der SGV. Er kritisiert weiterhin, dass wirkliche Perspektiven für die betroffenen Branchen fehlten und fordert eine sofortige Beendigung der «gescheiterten Lockdown-Politik» (siehe unten).

Alle: «Impfen muss schneller gehen»

Einig sind sich alle Parteien lediglich in einer Sache: Mit dem Impfen müsse es jetzt so schnell wie möglich vorwärts gehen. «Es darf nicht sein, dass Impfdosen liegenbleiben. Die Kantone müssen jetzt alles daran setzen, sämtliche Dosen so schnell wie möglich zu verimpfen: früh am Morgen, bis spät in die Nacht, am Wochenende und über Pfingsten», sagt etwa Ruth Humbel.