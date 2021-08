Abstimmungen vom 26. September - Bürgerliche kämpfen auf breiter Front gegen die 99-Prozent-Initiative

Gegen die Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» haben sich mehrere Komitees formiert, zum Teil sitzen die bürgerlichen Parlamentarier und Parlamentarierinnen in mehreren Komitees.

Am Dienstag gab es gleich zwei Medienkonferenzen gegen die Juso-Initiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern». Am Vormittag das vom Gewerbeverband angeführte Komitee «Brandgefährliche 99-Prozent-Initiative», am Nachmittag von Finanzminister Ueli Maurer (SVP) zusammen mit Adrian Hug, Direktor der eidgenössischen Steuerverwaltung.