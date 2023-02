Zürich: FDP fordert Rücktritt von Moritz Spielmann

«Diese illegale Aktion hat nichts gebracht im Kampf gegen den Klimawandel», schrieb die Zürcher FDP am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Mit der «illegalen Aktion» bezog sich die Partei auf die Besetzung der Kantonsschule Enge, welche am Dienstag stattfand. Die Aktion der Klimastreikenden sah vor, in sechs Schulzimmern einen Tag lang Gesprächsrunden zum Thema Klimawandel durchzuführen.