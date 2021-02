Nächste Entscheidungen am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch, 17. Februar, wird der Bundesrat über die nächsten Schritte informieren. Gesundheitsminister Alain Berset erklärte am 3. Februar, ein Ende des Lockdowns Anfang März sei unrealistisch. Zwar sehe es rein, was die absoluten Fallzahlen anbelangt, gut aus. Wegen der neuen Mutationen, die viel ansteckender sind, sei der R-Wert aber immer noch zu hoch, so Berset. In einzelnen Kantonen läge er bereits wieder über 1, was exponentielles Wachstum der Fallzahlen zur Folge habe. «Grossflächige Lockerungen auf Ende Februar sind deshalb nicht realistisch», so Berset zuletzt.