Nationalrat entscheidet: Bürgerliche wollen, dass wir bei Energiemangel am Sonntag arbeiten

Darum gehts

Das will die Vorlage

Die Motion von Mitte-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger fordert, dass bei einem schweren Energiemangel auch am Sonntag gearbeitet werden darf. Der Gedanke dahinter ist, dass so Verbrauchsspitzen geglättet werden können, und bei einer Netzabschaltung tagsüber oder unter der Woche die Arbeit nachts oder am Wochenende nachgeholt werden kann. Im Ständerat wurde der Vorschlag bereits im Dezember gutgeheissen und auch die vorberatende Kommission des Nationalrats hat mit 14 zu zehn Stimmen Ja gesagt.

Das sagen bürgerliche Befürworter

«Sollte eine Mangellage eintreten, müssen wir alles unternehmen, um den immensen volkswirtschaftlichen Schaden einigermassen abzufedern,» sagt FDP-Nationalrätin Petra Gössi. Und dafür brauche es die Flexibilität der Arbeitnehmenden.

SVP-Nationalrat und Unternehmer Thomas Burgherr fügt an: «Diese Massnahme braucht es! Ich will die Sonntagsarbeit nicht völlig freigeben, aber hier reden wir von einer sehr speziellen und eng definierten Notlage.» Wenn man am Dienstag ein Produkt liefern müsse und es wegen Energiemangels in der Woche vorher nicht fertig werde, müsse die Arbeit halt am Sonntag erledigt werden: «Spezielle Zeiten erfordern spezielle Massnahmen», sagt Burgherr.

Gegner sprechen von «fiesem Trick»

«Das Problem ist längst gelöst», sagt hingegen SP-Nationalrat Cédric Wermuth. Schon heute könne Sonntags- und Nachtarbeit für eine begrenzte Zeit bewilligt werden. Im Falle einer Energie-Mangellage sei auch ihm klar, dass es diese Massnahme unter Umständen brauche. Doch was man jetzt probiere, sei, die Nacht- und Sonntagsarbeit ganz generell zu liberalisieren. «Ein fieser Trick!», sagt Wermuth.

«Die Bürgerlichen probieren seit Covid, unter dem Deckmantel der Krisen, das Arbeitsgesetz zu schwächen», unterstellt er. Sonntags- und Nachtarbeit sei für Familien belastend, führe zu gesundheitlichen Problemen und mache das Sozialleben schwierig. Auch der Bundesrat lehnt die Motion in seiner Stellungnahme ab. In diesem Winter rechnet der Bund nicht mit einer Energie-Mangellage.

Es bestehen Zweifel

Bleibt es bei den gleichen Mehrheiten wie in der Kommission, wird die Vorlage wohl durchkommen. Doch in den Gängen des Bundeshauses sind auch leise Zweifel zu hören. Einige Nationalrätinnen und Nationalräte geben hinter vorgehaltener Hand zu, dass heute tatsächlich schon Nacht- und Sonntagsarbeit bewilligt werden könne, wenn sie wegen Energiemangels nötig ist. Die einzige Verbesserung, die die Vorlage brächte, sei, dass der Bundesrat die Erlaubnis für die ganze Schweiz erteilen könne und nicht jeder Kanton eine einzelne Bewilligung erteilen müsse. Setzt sich diese Erkenntnis durch, ist nicht ausgeschlossen, dass die Mehrheiten am Donnerstag bei der Ratsdebatte noch kippen könnten.