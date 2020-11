FDP-Nationalrätin und Gegnerin der Vorlage Christa Markwalder entdeckte jedoch, dass die Fahnen nicht in der Schweiz produziert worden sind. «Made in EU kann vieles heissen, zum Beispiel Herstellungsland Rumänien, wo die schlechten Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie bekannt sind. Haben die Initianten eine Sorgfaltsprüfung gemacht und ihre Lieferkette im Griff?», fragte sie auf Twitter. Sie spielte damit auf ein Argument der Gegenseite an, dass globale Lieferketten heute derart komplex seien und meist vo m Schweizer Mutterunternehmen nicht beeinflusst werden könnten.