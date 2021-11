Zertifikat für Antikörper und Genesene – Bürgerliche wollen Schweiz mit Genesenen schneller aus Krise bringen

1 / 8 Personen mit einem aktuellen positiven Antikörpertest haben künftig Zugang zum «Schweizer Covid-Zertifikat». URS JAUDAS Gleichzeitig gibt es neu für Genesene während zwölf statt sechs Monaten Zugang zum Zertifikat. 20min/Celia Nogler Mit einer grossen Impfoffensive für maximal 96 Millionen Franken vom 8. bis 14. November will der Bund möglichst viele Ungeimpfte erreichen.

Darum gehts Demnächst startet eine grosse Impfoffensive.

Neu erhalten Genesene mit PCR-Test während zwölf Monaten ein Zertifikat. Auch für Personen mit positivem Antikörpertest gibt es neu ein Zertifikat.

Würden Geimpfte und Genesene zusammengezählt, seien mehr als 75 Prozent der Bevölkerung ausreichend geschützt, sagt SVP-Nationalrat Marcel Dettling.

Immunologe Daniel Speiser widerspricht: «Den besten Schutz bietet die doppelte Impfung oder die Genesung plus eine Impfung.»

«Jede einzelne Impfung zählt» – dieser Slogan stand im Zentrum der Medienkonferenz des Bundesrats. Mit einer grossen Impfoffensive für maximal 96 Millionen Franken von 8. bis 14. November will der Bund möglichst viele Ungeimpfte erreichen.

Aktuell sind 73 Prozent der über zwölfjährigen Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft. «Die Impfquote ist derzeit zu tief und die Impfgeschwindigkeit zu langsam, um in der kalten Jahreszeit eine weitere, starke Infektionswelle verhindern zu können», teilte der Bundesrat mit. Auch Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) sagte: «Lassen Sie sich immunisieren!» Er warte, «bis der Albtraum ein Ende hat».

Gleichzeitig gibt es neu für Genesene während zwölf Monaten ein auf die Schweiz beschränktes Zertifikat. Auch haben Personen mit einem aktuellen positiven Antikörpertest künftig Zugang zum «Schweizer Covid-Zertifikat». Bürgerliche Politikerinnen und Politiker sehen im verlängerten Zertifikat für Genesene und den Antikörpertests mehr Potenzial als in der Impfoffensive.

«Massnahmen gehören aufgehoben»

Aus epidemiologischer Sicht mache es Sinn, künftig genauere Daten zu den Genesenen zu erheben, sagt SVP-Nationalrat Marcel Dettling: «Rechnet man nämlich Geimpfte und Genesene zusammen, sind mehr als 75 Prozent der Bevölkerung ausreichend geschützt. Die Massnahmen gehören deshalb aufgehoben.» Dettling verlangt, dass der Bund die Kosten für die Antikörpertests übernimmt. «Die 100 Millionen Franken würde man besser in Antikörpertests als in die Impfoffensive stecken.»

Auch FDP-Nationalrat Marcel Dobler fordert, dass der Bund ein Lagebild der Genesenen erstellt und auch Genesenen-Durchbrüche erfasst werden. Die Antikörpertests seien für viele und vor allem junge Ungeimpfte attraktiv. «Werden diese Genesenen erfasst, ermöglicht dies neben der Impfung ein besseres Bild der Immunität in der Bevölkerung, was für den weiteren Verlauf der Krise und mögliche Lockerungen entscheidend ist.» An einen grossen Erfolg der Impfwoche glaube er nicht. «Wer sich bis jetzt nicht hat impfen lassen, wird es auch künftig nicht tun.»

«Als Übergangslösung für Winter ideal»

Linke Politikerinnen und Politiker begrüssen das Antikörper-Zertifikat aus einem anderen Blickwinkel. Genesene kämen nun leichter an ein Zertifikat und könnten einfacher am gesellschaftlichen Leben teilhaben, sagt SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen. «Als Übergangslösung für den Winter, wenn sich viele Leute in Innenräumen aufhalten, ist das ideal», so die Nationalrätin.

Dieser Ansicht ist auch Katharina Prelicz-Huber, Nationalrätin der Grünen. Sie kritisiert jedoch, dass die Antikörpertests nicht gratis sind.

Impfwoche komme zu spät

In der nationalen Impfwoche sehen sie mehr Potenzial als die bürgerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Trotzdem sei sie nicht nur erfreut, sagt Flavia Wasserfallen. «Für eine echte Impfoffensive bräuchte es mehr Engagement gerade auch seitens Kantone.» Zudem komme die Impfwoche etwas zu spät. Auch Katharina Prelicz-Huber sagt. «Hätte man die Menschen früher für die Impfung sensibilisiert, so wäre die Gesellschaft heute nicht so gespalten.»

Beide Nationalrätinnen sind sich einig: Die Massnahmen und die gesellschaftliche Spaltung «stehen und fallen mit der Impfquote». Auch Immunologe Daniel Speiser sieht in der Impfung alleine die Lösung (siehe unten).

Das sagt der Immunologe Herr Speiser*, müssten die Genesenen im Kampf gegen die Pandemie einen höheren Stellenwert bekommen?

Es bringt nicht s , die Zahl der Genesenen zur Impfquote zu zählen, um damit eine vermeintlich höhere Immunität in der Bevölkerung nachzuweisen. Entscheidend ist , ob es neue schwere Fälle gibt und dies ist ja leider der Fall. Den besten Schutz bietet die doppelte Impfung oder die Genesung plus eine Impfung. Die Impfung schützt wahrscheinlich länger als ein Jahr. Genesene sind nur vorübergehend immun, egal ob mit oder ohne positiven Antikörpertest. Sehen Sie Potenzial in der Impfoffensive?

Es wird sicher einige Menschen geben, die sich noch impfen lassen werden. Es hängt jedoch davon ab, ob sie sich genügend bewusst sind, dass dies für den Schutz vor schwerer Krankheit nötig ist . Wie meinen Sie das?

Es zeigt sich klar, dass die Impfung nicht primär gegen eine Ansteckung, aber gegen einen schweren Verlauf wirkt. Mit zunehmenden Hospitalisationen wird die Impfnachfrage steigen. *Daniel Speiser ist Immunologie-Professor an der Uni Lausanne. unil.ch

