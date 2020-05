New York

Bürgermeister besorgt über mysteriöse Entzündungen

Knapp 40 Fälle in der Millionenmetropole, weitere mehr im ganzen US-Bundesstaat: Ein Syndrom bei Kindern wird mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht.

Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo spricht von weiteren Fällen in seinem Bundesstaat: Der Demokrat an einer Pressekonferenz zum Coronavirus. (9. Mai 2020)

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat sich besorgt über dutzende Fälle eines Syndroms bei Kindern geäussert. Dieses wird mit dem neuartigen Coronavirus in Zusammenhang gebracht.

De Blasio erklärte am Sonntag, in der Stadt New York seien bereits 38 Fälle des Syndroms festgestellt worden, bei dem verschiedene Körperteile von entzündlichen Prozessen betroffen sind. Zudem gebe es neun Verdachtsfälle.

Verdächtige Todesfälle

Zuvor hatte Cuomo mitgeteilt, dass in dem Bundesstaat drei Todesfälle mit diesem Syndrom in Verbindung gebracht würden. Bei den Opfern handelte es sich den Behörden zufolge um einen fünfjährigen Junge, einen Grundschüler und einen Jugendlichen. Vorerkrankungen seien bei ihnen nicht bekannt gewesen. Zwei weitere verdächtige Todesfälle werden untersucht.

Andere Länder betroffen

New York ist die am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Stadt in den USA, die wiederum das am schwersten betroffene Land weltweit sind.