Corona-Massnahmen in Deutschland - Bürgermeister lässt Kies auf Skatepark kippen, um Teenager-Treffen zu verhindern

So sieht der Skatepark in Dieburg aus: Bürgermeister Frank Haus liess ihn am 7. Mai 2021 mit Kies zuschütten.

Weil sich auf dem Skatepark in Dieburg , östlich von Darmstadt, trotz Corona immer wieder Teenager-Grüppchen getroffen haben, hat der Bürgermeister, Frank Haus, einen Laster voll Rollsplitt grosszügig auf dem Boden verteilen lassen. Auf Social Media gibts wenig Verständnis dafür. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt Bürgermeister Haus seine Motivation hinter der Aktion.

Nichts gegen Skater, sondern gegen die Zuschauer

Er habe alles unternommen, um diese drastische Massnahme zu verhindern, versichert der Bürgermeister. So habe zunächst die Polizei die Gruppen aufzulösen versucht. Als dies nicht gelungen sei, habe man den Park mit Baustellenbaken gesperrt und ein Warnschild aufgestellt. « Die Absperrungen sind immer wieder niedergerissen und umgestossen worden. Also mussten wir uns überlegen, wie wir damit umgehen » - zumal mit nur drei Mitgliedern der lokalen Ordnungspolizei eine dauerhafte Präsenz nicht möglich sei.

Letzten Freitag liess Bürgermeister Frank Haus ein bis zwei Zentimeter Rollsplitt auftragen, damit niemand mehr skaten könne. « Seitdem finden diese Aktivitäten dort nicht mehr statt » , sagt er. Gegen Skater habe er nichts. « Die betreiben Individualsport, das ist völlig in Ordnung. » Das mache also keinen Sinn, wenn man mit Kies verhindert, dass junge Menschen dort skaten, wenn das doch erlaubt sei, kontert der FAZ-Journalist. « Wo Skater sind, kommen Zuschauer und Freunde u nd das passiert jetzt nicht mehr » , so der Bürgermeister.