Brasilien : Bürgermeister löst politischen Streit im Boxkäfig

Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei Politiker wurden in einer brasilianischen Kleinstadt wortwörtlich mit den Fäusten ausgetragen.

Lokalen Medienberichten zufolge hatte ein Video da Silvas, in dem er dem Bürgermeister «Prügel» androhte, das Fass zum Überlaufen gebracht. Der 39-jährige Amtsträger konterte mit der Aufforderung, in den Ring zu steigen. Der Kampf – auf drei Runden angesetzt, mit Punktrichtern und vollen Zuschauerrängen – wurde am Sonntagmorgen in der städtischen Turnhalle ausgetragen.