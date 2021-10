Chêne-Bougeries GE : Bürgermeister wettert mit Fake-BAG-Plakat gegen das Covid-Gesetz

Auf Linkedin spricht der grüne Bürgermeister einer Genfer Gemeinde von «experimentellen Injektionen» und benutzt ein gefälschtes BAG-Plakat.

«Bevor Sie am 28. November Ihre Meinung äussern, lade ich Sie ein, Ihr Smartphone und Ihren QR-Code für 24 Stunden zu Hause zu lassen, um zu sehen, wie unmöglich das Leben für Menschen ohne Covid-Zertifikat geworden ist.»



Der Vorschlag stammt nicht von einem Massnahmen-Skeptiker aus dem Volk im Vorfeld der Abstimmung über das Covid-Gesetz am 28. November, sondern vom Bürgermeister von Chêne-Bougeries im Kanton Genf, einer Stadt mit 12’500 Einwohnern.



In einem Beitrag, der am Mittwoch im sozialen Netzwerk Linkedin veröffentlicht wurde, beschreibt der Grüne Florian Gross das «Experiment» als einen «höllischen Tag», der uns allen drohe, wenn wir eine «x-te Auffrischungsdosis» und «experimentelle Injektionen (...) verweigern, um weiterhin eine illusorische und bedingte Freiheit zu geniessen», wie «20 Minutes» berichtet.



Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, hat der Abgeordnete zu seiner Veröffentlichung ein Plakat im BAG-Stil beigefügt. Auf den Piktogrammen stehen Aussagen wie: «Erinnere dich an die Geschichte und vermeide, sie zu wiederholen», oder: «Vergiss nicht, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen». Damit wird indirekt ein Bezug zum Zweiten Weltkrieg hergestellt.