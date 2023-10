Bürglen UR: Schweizer Bergsteiger ist jetzt in Netflix-Dok

1 / 7 Netflix zeigt eine Dokumentation über den Urner Extrembergsteiger Dani Arnold. Thomas Senf/Dani Arnold Die Vorbereitungen für den Dokumentarfilm dauerten über drei Jahre. Romano Salis Für die Netflix-Dokumentation «Duell am Abgrund» war Arnold rund 30 Tage an Bergen unterwegs, bevor der Film fertiggestellt werden konnte. Romano Salis

Darum gehts Dani Arnold aus Bürglen ist ein Extrembergsteiger, dem in Fachkreisen Weltklasseformat nachgesagt wird.

Netflix hat einen Dokumentarfilm über ihn und den verstorbenen Ueli Steck gedreht. Der Titel lautet: «Duell am Abgrund».

Der Film ist ab sofort auf Netflix verfügbar.

Der Urner Dani Arnold ist so aussergewöhnlich, dass sogar Netflix auf ihn aufmerksam wurde und während mehr als drei Jahren eine Dokumentation über ihn produzierte. Der Film gibt seit Mittwoch während eineinhalb Stunden Einblick in sein Leben. Fakt ist, dass Arnold die sechs grossen alpinen Nordwände in Rekordzeit bestiegen hat und dafür gerade mal neun Stunden und 39 Minuten benötigte, wie er auf seiner Webseite schreibt.

Durch einen Bekannten aus England wurde der Streamingdienst auf Arnold aufmerksam. Die Vorbereitungen dauerten rund dreieinhalb Jahre und Arnold war gegen 30 Tage an Bergen unterwegs, bevor der Film fertiggestellt werden konnte.

Netflix beschreibt die Doku mit dem Titel «Duell am Abgrund» so, dass sich die Extrembergsteiger Ueli Steck und Dani Arnold im Kampf um die Geschwindigkeitsrekorde eine schwindelerregende Rivalität geliefert hätten. Steck kam im April 2017 am Mount Everest ums Leben. Ihn mit Steck zu vergleichen, ist für Arnold «extrem schwierig» nachvollziehbar: «Für Laien kann es so aussehen, als würden wir dasselbe machen, weil wir ja die gleichen Wände bestiegen haben. Aber Bergsteigen ist nicht genormt, wie etwa ein 100-Meter-Lauf.»

«Es wäre darum schön, wenn nun auch etwas finanziell oder in Form von Aufträgen retour kommen würde.» Daniel Arnold, Extrembergsteiger aus dem Kanton Uri.

Damit meint Arnold, dass sich für das Besteigen eines Berges die jeweilige Situation immer gänzlich verändert. Das kann etwa das Wetter, die Route oder auch die Tagesform des Bergsteigers sein. Er freut sich aber sehr darüber, dass Netflix diese Dokumentation Interessierten weltweit zugänglich macht: «Dies ist eine Wertschätzung gegenüber der Randsportart Klettern. Unsere Leistungen werden nicht honoriert, wie etwa die von Fussballern. Es wäre darum schön, wenn auch etwas finanziell oder in Form von Aufträgen retour kommen würde.»

«Sobald man glaubt, man sei gut, wird es in den Bergen gefährlich»

Arnold hängte seinen Beruf als Maschinenmechaniker im Jahr 2011 an den Nagel, um seiner inneren Sehnsucht und der unbekannten Bergwelt zu folgen. Heute, zwölf Jahre später, ist Arnold 39 Jahre alt und seine familiäre Situation hat sich verändert. Er ist Vater einer Tochter. Arnold sagt: «Ich habe das Glück, dass ich eine Partnerin habe, die das mitmacht. Sie hat Verständnis, weil sie selbst auch klettert. Doch dadurch, dass ich eine Tochter habe, hat sich die Sicht auf Projekte verändert.» Wie er sagt, würde er etwa nie mehr nach Pakistan gehen, um den Latok I zu besteigen. «Dies wäre viel zu gefährlich für mich», sagt Arnold dazu.

Obwohl er als Kletterer mit Weltklasseformat bezeichnet wird, ist er sich dessen gar nicht bewusst und er weiss, dass er an seine Grenzen kommen kann. «Sobald man glaubt, man sei gut, wird es in den Bergen gefährlich.» Seit rund 15 Jahren ist er bis zu 100 Tage pro Jahr als Bergführer unterwegs und er hat mit Eisklettern etwa in Sibirien oder Japan angefangen. Ihm ist es wichtig, neue Abenteuer zu suchen und die Geschichten darüber zu erzählen. Bleibt ihm Zeit geht er auch gerne fischen oder begleitet seinen Bruder oder Vater in die Wälder. Arnold lebt nach wie vor im Kanton Uri: «Dort lebt es sich gut, gemeinsam mit der Natur.»

