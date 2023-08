Krankenkassenprämien: Bürokratie und falsche Anreize schuld an Anstieg

Zunächst haben wir seit vielen Jahren erstmals wieder eine erhebliche Teuerung , die sich nun auf die Prämien auswirkt. Dann haben die Kassen offenbar Verluste an der Börse erlitten. Das hat Einfluss auf die Reserven und muss ausgeglichen werden. Hinzu kommen die seit langem bestehenden Probleme: Ineffizienz, Fehlanreize und zu viel Bürokratie. Wenn ein Arzt beispielsweise mehr verdient, wenn er operiert, statt konservativ zu behandeln, ist das ein Fehlanreiz. Und oftmals führt ein Angebot auch erst zur Nachfrage. Das sind die Bereiche, in denen sehr viel Geld gespart werden kann, ohne dass der Patient einen Nachteil davon hat.

Im Frühling sind zwei Sachen sicher: Ostern kommt und der Krankenkassenverband Santésuisse malt düstere Aussichten zu Kosten und Krankenkassenprämien, macht aber keine substanziellen Vorschläge, was zu tun ist. Die Politik denkt dann stets bis zum nächsten September, wenn die Prämien fürs Folgejahr bekannt werden. Das macht Bundesbern nervös, führt nicht selten zu Pflästerlipolitik und die Akteure sind alle gezwungen, viel Lobbying zu betreiben. So erreicht man keine guten Lösungen. Die Politik sollte sich Zeit nehmen, um sinnvolle Reformen zu finden. Sie können ein Kreuzfahrtschiff nicht auf einem Bierdeckel wenden.

Es braucht die richtigen Anreize im System. Dann muss das System effizienter werden und die Bürokratie muss massiv reduziert werden. Es gibt Studien, die hier ein Sparpotenzial in Milliardenhöhe sehen. Hintergrund ist die gesetzliche Vorgabe, dass von der Krankenkasse übernommene Leistungen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein müssen. Wenn das BAG die Preise festlegt, wenn Tarife verhandelt werden, und wenn eine Versicherung Rechnungen prüft: Häufig gibt es endlose Diskussionen zwischen den Akteuren, wie diese Regelungen anzuwenden sind, was zu riesigen Reibungsverlusten führt. Es braucht einen gemeinsamen Konsens, wie diese gesetzliche Regelung angewendet wird, es braucht klare Spielregeln, was von der obligatorischen KK bezahlt wird und was nicht.