Lösung für Detailhandel?

In Deutschland testet der Detailhändler Edeka UV-C-Anlagen in einer Filiale, wie die «Frankfurter Allgemeine» schreibt. In der Schweiz sehen Detailhändler bisher davon ab, UV-Strahler einzusetzen. «Wir haben den Frischluftanteil in unseren Lüftungen maximiert und stellen den Schutz dadurch sicher», sagt etwa ein Coop-Sprecher. Auch Aldi und Lidl setzen auf Frischluftzufuhr: «Die mechanischen Lüftungsanlagen sind während der Öffnungszeiten konstant in Betrieb und versorgen die Filialen mit nahezu 100 Prozent Frischluft», heisst es vonseiten Aldis. Migros verzichtet ebenfalls, man verfüge über bewährte Schutzkonzepte, und es sei seit Ausbruch der Pandemie zu keinen nennenswerten Krankheitsausbrüchen gekommen