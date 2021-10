«Sie hat das Gefühl, der Garten gehöre ihr» – Büsi frisst Libellen am Teich – Experte rät, mit Tennisball nach ihm zu werfen

An einem Nachmittag habe die Katze sogar fünf Libellen nacheinander getötet: «Die Katze wartet geduldig, bis die Libelle im Flug vor ihr stehen bleibt. Zack, und schon flattert das Insekt hilflos im Gras. Ausgiebig spielt die Katze mit der wehrlosen Libelle, bis diese mit ausgebreiteten Flügeln tot liegen bleibt», so die 79-Jährige.

«Am besten schreit man die Katze an. Oder wirft auf sie.»

Laut Tierpsychologe Dennis C. Turner jagen junge Katzen häufig nach Insekten, während ältere eher auf die Mäusejagd umsteigen. Turner findet jedoch sehr wohl, dass eine Erziehungsmassnahme in diesem Fall Sinn machen würde: «Wer Katzen verscheuchen will, schreit diese am besten an.» Auch mit einem Tennisball könne nach der Katze geworfen werden: «Ein Tennisball ist schwer genug, um ihn gezielt werfen zu können, aber nicht schwer genug, um der Katze einen Schaden zuzufügen.»