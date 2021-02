Biel BE : Büsi klettert auf Schornstein und muss von Feuerwehr gerettet werden

Eine Katze hat in Biel einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Tier war zuvor auf einen etwa 20 Meter hohen Schornstein geklettert und kam von dort nicht mehr selbständig herunter.

Das Büsi kletterte am Efeu den Schornstein hinauf – und kam nicht wieder runter. News-Scout

Darum gehts In Biel geriet am Montagnachmittag eine Katze in Not: Sie war auf einen Schornstein geklettert und kam von dort nicht wieder hinunter.

Ein Anwohner wurde auf das Tier aufmerksam und verständigte die Polizei.

Die Feuerwehr konnte das Tier schliesslich unbeschadet seiner Besitzerin zurückgeben.

Am Bieler Schwadernauweg hat sich am späten Montagnachmittag ein Büsi auf einen zirka 20 Meter hohen Schornstein verirrt. David Wolf, der schräg vis-à-vis wohnt, sass zu diesem Zeitpunkt gerade mit seiner Freundin auf der Terrasse. «Als wir zum Cheminée rüberschauten, sahen wir plötzlich einen Schwanz zwischen dem Efeu herausragen», erzählt der 26-Jährige. Bei genauem Hinsehen wurde klar: Eine Katze hatte sich an den Kletterpflanzen bis fast nach ganz oben gearbeitet. Doch statt aufs Dach wollte sie offenbar wieder herunterklettern. «Einmal fiel sie etwa zwei Meter, konnte sich aber wieder an den Pflanzen festkrallen», so Wolf. Ununterbrochen habe das Tier gejammert.

Wolf alarmierte die Polizei. Auf Wunsch der Besitzerin wurde schliesslich die Feuerwehr aufgeboten worden. Die Einsatzkräfte gelangten mittels motorisiertem Seilzug zu der in Not geratenen Katze und konnten diese schliesslich unversehrt der Halterin zurückgeben. Seine Freundin und er hätten während der Rettungsaktion unten ein grosses Tuch aufgespannt, falls die Katze sich erschreckt und doch noch heruntergefallen wäre, erzählt Wolf. Laut Kommandant Didier Wicht muss die Bieler Berufsfeuerwehr jährlich im Schnitt etwa zehn Mal ausrücken, um Katzen in Not zu retten.

1 / 3 Eine Katze hat am Montagnachmittag in Biel einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. David Wolf Sie war auf einen etwa 20 Meter hohen Schornstein geklettert und konnte von da nicht selbständig wieder heruntergelangen. David Wolf Die Bieler Feuerwehr konnte das Tier retten. David Wolf

Katzen landen grundsätzlich auf den Pfoten, aber …

«Katzen befinden sich grundsätzlich gern in der Höhe, dort fühlen sie sich sicher», erklärt Susanna Käppeli, Tierärztin und Inhaberin der Tierklinik Interlaken. Wenn sie an Orte klettern, bei denen sie nicht wissen, ob sie wieder hinuntergelangen, sei oftmals Stress der Auslöser – etwa, wenn sie in einen Revierkampf verwickelt sind oder sich vor Lärm fürchten. Gerade bei jüngeren Büsi könne auch Neugier ein Grund sein, um irgendwo hinaufsteigen, sagt Käppeli. Dies könnte auch im vorliegenden Fall zutreffen: Wie Leser Wolf meinte, nisteten in den Efeupflanzen am Schwadernauweg regelmässig Spatzen. Die Katze sei zudem erst halbjährig, wie er von der Besitzerin erfahren habe.

Katzen verfügen über einen natürlichen Reflex, der es ihnen ermöglicht, sich im Fallen zu drehen und auf ihren Pfoten zu landen. Das heisst aber nicht, dass sie bei Stürzen keine schweren Verletzungen erleiden können. «Gerade wenn sie Angst haben oder im Stress sind, passiert eher etwas», sagt Käppeli. Beckenbrüche, Verletzungen an Oberschenkelkopf und Brustkorb sowie Kieferfrakturen gehörten zu den häufigsten Folgen. Auch das Bieler Büsi hätte bei einem allfälligen Sturz ziemlich sicher Schäden davon getragen, sagt die Veterinärin: «Bei 20 Metern Höhe ist das Risiko gross, dass sich die Katze schwere oder gar tödliche Verletzungen zuzieht.»

Katzen mit Sturzverletzungen behandle man in der Tierklinik jedoch nur unregelmässig, sagt Käppeli. Deutlich häufiger seien Biss- und Kampfverletzungen. Auch Halter, deren Liebling von einem Auto angefahren wurde, würden regelmässig die Klinik aufsuchen.