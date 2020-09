Wenn sich gleich mehrere Schweizer Bachelors und Bachelorettes in Trauerkleidung werfen und sich heulend an einer Beerdigung versammeln, kann eigentlich nur einer eingeladen haben: Stefan Büsser (35).

«Fast alle haben meine Best-ofs ertragen»

Zusammen mit Rafael Beutl (34), Patric Haziri (30), Janosch Nietlispach (31), Chanelle Wyrsch (23), Andrina Santoro (27), Eli Simic (32) und weiteren bekannten Gesichtern aus der Kuppelshow beerdigt er nun symbolisch sein Best-of-Format. Und bedankt sich gleichzeitig bei den Protagonisten, die er jahrelang auf die Schippe genommen hat. «Ich habe es immer sehr geschätzt, dass alle so viel Selbstironie besassen und meine Best-ofs ertragen haben», so Büssi. Und er fügt an: «Jedenfalls fast alle.»