Schiesserei mit 10 Toten : Buffalo-Schütze Payton Gendron (18) radikalisierte sich «aus Langeweile»

Am Samstag hat der 18-jährige Payton Gendron in einem US-Supermarkt zehn Menschen erschossen. Zuvor hatte er ein 180-seitiges Manifest mit rassistischen Verschwörungstheorien hinterlassen. US-Präsident Biden spricht von «Inlandsterrorismus».

1 / 8 Am 14. Mai erschoss der 18-jährige Payton Gendron in einem Supermarkt in Buffalo, US-Staat New York, zehn Menschen. BigDawg via REUTERS Die Polizei vermutet einen rassistischen Tathintergrund. AFP Für den Amoklauf hatte Gendron eine vorwiegend von Schwarzen bewohnte Nachbarschaft ausgewählt. AFP

Darum gehts Der 18-jährige Payton Gendron veröffentlichte kurz vor der Tat ein 180-seitiges Manifest.

Es ist gespickt mit Verschwörungstheorien und Bezügen auf andere rechtsradikale Terroristen.

Joe Biden und Nancy Pelosi sprechen von «Inlandsterrorismus».

Rassistisches Gedankengut breitet sich in sozialen Netzwerken wie «ein Lauffeuer» aus, sagte die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul.

Ein Verbrechen mit mutmasslich rassistischem Hintergrund erschüttert die USA: Der 18-jährige Payton Gendron hat in der Stadt Buffalo das Feuer in einem Supermarkt eröffnet und zehn Menschen getötet und drei Menschen verletzt. Elf der 13 betroffenen Personen waren schwarz. In einem kurz vor der Tat veröffentlichten Manifest verbreitet Gendron rassistische Verschwörungstheorien. Von hochrangigen US-Politikerinnen und -Politikern wird der Fall als «Inlandsterrorismus» bezeichnet.

Manifest voller Verschwörungstheorien

Ermittler untersuchten ein im Internet aufgetauchtes ideologisches Manifest des mutmasslichen Täters, in dem dieser rassistisches Gedankengut äussert, das ihm zu seiner Tat motiviert haben könnte. Wie «NBC News» berichtet, erwähnt Gendron in dem Manifest wiederholt die Verschwörungstheorie eines «Grossen Austauschs». Demnach gäbe es einen systematischen Versuch, die weisse US-Bevölkerung durch Immigration, gemischte Ehen und den Einsatz von Gewalt zu dezimieren. Auch antisemitistische Verschwörungstheorien finden sich in dem Text wieder. Gendron publizierte das ungefähr 180 Seiten lange Manifest am Donnerstagabend über Google Docs.

In dem Manifest behauptet Gendron zudem, dass er auf dem anonymen Internetforum 4chan radikalisiert wurde, als er sich zu Beginn der Coronavirus-Pandemie Anfang 2020 «langweilte». Ausserdem bezieht sich Gendron wiederholt auf den rechtsradikalen Massenmörder aus Christchurch, Brendon Tarrant.

Auch dieser hatte seinen Amoklauf live gestreamt und war auf 4chan aktiv. Der Verdacht liegt somit nahe, dass Gendron sich von anderen Terrorschützen inspirieren liess und versuchte, diese nachzuahmen. Berichten zufolge wollte der junge Tatverdächtige den Angriff auf der Streaming-Plattform Twitch live übertragen, der Stream sei aber nach wenigen Minuten von Twitch gelöscht worden.

«Hoffe, dass er den Rest seiner Tage hinter Gittern verbringen wird»

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, sagte, der Täter sei ein Rechtsextremist, der einen «terroristischen Akt» begangen habe. «Ich hoffe aufrichtig, dass diese Person, dieser weisse Rassist, der gerade ein Hassverbrechen an einer unschuldigen Gemeinschaft verübt hat, den Rest seiner Tage hinter Gittern verbringen wird», sagte sie.

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, sagte, dass sich rassistisches Gedankengut in sozialen Netzwerken wie «ein Virus» oder «Lauffeuer» ausbreite. «Diese Theorien, die zur Radikalisierung eines jungen Menschen führen, der in seinem Haus sitzt, sind zutiefst beängstigend. Und das ist etwas, um das wir uns kümmern müssen», sagte die Gouverneurin.

Auch die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat die Schüsse in der Stadt Buffalo mit zehn Toten als «Inlandsterrorismus» bezeichnet. Dieses Thema brauche grössere Aufmerksamkeit, sagte Pelosi am Sonntagmorgen (Ortszeit) dem Sender CNN. Zentral im Kampf gegen solche Verbrechen seien auch strengere Waffengesetze.

Biden spricht von «widerwärtiger, weisser, nationalistischer Ideologie»

Auch US-Präsident Joe Biden hat nach den tödlichen Schüssen rassistischem Hass den Kampf angesagt. «Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um den durch Hass geschürten Inlandsterrorismus zu beenden», erklärte Biden am Sonntagmorgen (Ortszeit). Man müsse nun noch mehr über das Motiv erfahren, aber ein «rassistisch motiviertes Hassverbrechen» sei abscheulich für das Land.

«Jeder Akt des inländischen Terrorismus, einschliesslich eines Akts, der im Namen einer widerwärtigen, weissen, nationalistischen Ideologie verübt wird, steht im Widerspruch zu allem, wofür wir in den USA stehen», erklärte der US-Präsident.

