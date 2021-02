Charisma Carpenter äussert sich ausführlich zum missbräuchlichen Verhalten von Regisseur Joss Whedon am «Buffy»-Set. Kurz später melden sich auch ihre Ex-Kolleginnen.

1 / 8 Schauspielerin und Mutter Charisma Carpenter (50) äusserte sich am Mittwoch zum mutmasslich unangebrachten Verhalten von Joss Whedon (56) am Set von «Buffy – Im Bann der Dämonen». Instagram/karazma In der Horror-Action-Serie spielte Carpenter seit der Pilotfolge im Jahr 1997 die Cheerleaderin Cordelia Chase. Imago/Cinema Publishers Collection Whedon soll sich ihr und anderen gegenüber abfällig über ihre Schwangerschaft geäussert haben. Weiter sei seine Art «gemein und bissig» gewesen, und er habe gerne über Kollegen gelästert. imago/Cronos

Darum gehts Charisma Carpenter (50) spielte von 1997 bis 2003 die Rolle der Cordelia Chase in «Buffy – Im Bann der Dämonen».

Am Mittwoch trat sie mit Anschuldigungen gegen Show-Runner Joss Whedon (56) an die Öffentlichkeit.

Auch ihre früheren Set-Kolleg*innen melden sich zu Wort. Allen voran «Buffy» selbst: Sarah Michelle Gellar (43).

Wir fassen die schweren Vorwürfe der Schauspielerinnen zusammen.

«Buffy»-Star Charisma Carpenter (50) erhebt schwere Vorwürfe gegen den Regisseur der Serie, Joss Whedon (56). In einem langen Post, den sie am Mittwoch auf Instagram teilte, schreibt die Schauspielerin von einer toxischen und feindseligen Arbeitsumgebung», die Whedon geschaffen habe.

Der «Avengers»-Regisseur stand bereits letztes Jahr wegen eines Tweets von Schauspieler Ray Fisher (33) unter Beschuss. Dieser hatte ihm missbräuchliches Verhalten und eine unprofessionelle Arbeitsweise am Set von «Justice League» vorgeworfen. Der Post ging damals binnen Stunden viral und zog eine Welle der Empörung und interne Ermittlungen bei Warner Bros. nach sich.

Nach Carpenter, die ihren Post mit #istandwithrayfisher getaggt hat, haben sich inzwischen mehrere Schauspielerinnen der 90er-Serie auf Social Media gemeldet. Unter ihnen auch «Buffy» selbst: Sarah Michelle Gellar. Wer was über den Serien-Schöpfer gesagt hat, fassen wir nachfolgend zusammen.

Charisma: «Er nannte mich fett»

«Joss Whedon missbrauchte seine Macht in zahlreichen Fällen, während er mit mir an den Sets von ‹Buffy› und ‹Angel› arbeitete. Er fand sein Fehlverhalten lustig, aber für mich steigerte es den Leistungsdruck, entzog mir meine Energie und schottete mich von meinen Kollegen ab», schreibt sie.

Während ihrer Schwangerschaft habe er sie gegenüber Kollegen als «fett» bezeichnet – sie sei damals im vierten Monat gewesen und habe knapp 58 Kilo gewogen. «Er war gemein und bissig, redete offen schlecht über andere und hetzte die Leute am Set gegeneinander auf.» Weiter gibt sie an, dass er ihre Arbeitszeiten während der Schwangerschaft entgegen der Empfehlungen ihrer Ärzte nicht reduziert habe. Kurz, nachdem sie ihren Sohn am 24. März 2003 zur Welt brachte, kündete Whedon ihren Vertrag.

Wirst du oder jemand, den du kennst, aufgrund des Geschlechts diskriminiert? Hier findest du Hilfe: Gleichstellungsbüros nach Region Logib, Lohngleichheits-Analyse des Bundes Gleichstellungsgesetz.ch, Datenbank der Fälle aus Deutschschweizer Kantonen Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

Sarah Michelle: «Will nicht mit Whedon in Verbindung gebracht werden»

«Buffy»-Liebling Sarah Michelle Gellar (43) zeigt sich in einem Post solidarisch mit Kollegin Charisma und schreibt: «Ich bin stolz darauf, dass mein Name mit Buffy Summers assoziiert wird, aber ich möchte nicht für immer mit dem Namen Joss Whedon in Verbindung gebracht werden.»

Sie werde keine weiteren Statements dazu abgeben, «aber ich stehe allen Menschen, die selbst Missbrauch erlebt haben, bei, und bin stolz auf diejenigen, die sich zu Wort melden». Die einstige Vampirjägerin fokussiere sich im Moment lieber auf ihre Familie und die Pandemie, deshalb gebe es nur dieses Statement.

Amber Benson: «Eine Menge Schaden angerichtet»

Regisseurin, Schauspielerin und Autorin Amber Benson (44), die in der Vampir-Serie die schüchterne Tara Maclay spielte, schreibt in einem Tweet: «Das Set von ‹Buffy› war ein toxisches Umfeld und es fängt oben an. Charisma sagt die Wahrheit und ich stehe zu 100 Prozent hinter ihr. In dieser Zeit wurde eine Menge Schaden angerichtet und viele von uns verarbeiten ihn noch 20 Jahre danach.»

Michelle Trachtenberg: «Jetzt wissen die Leute, was er getan hat»

Auch Michelle Trachtenberg, Buffys kleine Serien-Schwester, meldet sich: «Danke dafür, @sarahmgellar», so Trachtenberg via Instagram. «Jetzt, als 35-jährige Frau, bin ich mutig genug, das zu posten.» Weil sein «unangemessenes Verhalten» ans Licht kommen müsse.

In einer Insta-Story fügt sie an: «Wir wissen, was er getan hat. Hinter. Den. Kulissen.»

Instagram/michelletrachtenberg

Weder Joss Whedon, noch seine Frau oder männliche Cast-Mitglieder haben sich bislang zu den Vorwürfen geäussert. «The Independent» hat auch Whedons Vertreter für einen Kommentar nicht erreicht.