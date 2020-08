Gotthardpass

Unfall mit Bugatti und Porsche – 3,7 Mio Franken Sachschaden

Polizeieinsatz auf der Gotthardstrasse bei Hospental UR: Sie musste zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ausrücken. Eine Person wurde erheblich verletzt.

Die Fahrzeuge sind stark beschädigt, wie Leser-Reporter berichten. Sie vermuten, dass ein Überholmanöver den Unfall verursacht haben könnte. Es sehe so aus, als sei der Bugatti von hinten in das Wohnmobil gefahren. Passiert sei der Unfall auf der Gotthardstrasse bei Hospental UR.

Erhebliche Verletzungen

Die Urner Kantonspolizei bestätigte, dass es dort einen Unfall gegeben hat. Wie es in einer Mitteilung heisst, passierte der Unfall während eines Überholmanövers. Im Bereich Gamsboden beabsichtigte der sich an fünfter Stelle befindende Lenker eines Bugattis, die voranfahrenden Fahrzeuge zu überholen. Zur selben Zeit setzte der sich an vierte Stelle befindende Porsche mit Luzerner Kontrollschildern zum Überholmanöver an. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.