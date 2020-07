Pass abgelaufen

Bulgarien steckt Schweizer (18) für 40 Stunden in Ausschaffungszelle

Statt am Strand von Griechenland landet Pascal T. in einer Arrestzelle. Die bulgarischen Behörden hielten den Maturanden fest, weil sein Pass abgelaufen war.

Gitterstäbe, eine verdreckte Matratze und kein Essen: So hat sich Pascal T.* (18) seine Ferien nicht vorgestellt. Zur Feier des erfolgreichen Maturaabschlusses will T. mit sechs Freunden Ende Juni eine Woche in Griechenland verbringen. Das Haus am Meer ausserhalb von Athen ist gebucht, die Vorfreude gross. Dumm nur: Am Tag der Abreise merkt T., dass sein Reisepass seit zwei Wochen abgelaufen ist, wie die Schweizer Wochenzeitschrift «Doppelpunkt» berichtet. «Am Flughafenschalter der bulgarischen Airline hat man mir versichert, dass das kein Problem ist», sagt der Maturand gegenüber 20 Minuten. Deshalb habe er sich vor dem Abflug am Freitagnachmittag dazu entschlossen, die 150 Franken für die Ausstellung eines Notreisepasses zu sparen.

«Wie Ungeziefer behandelt»

«Schlafen konnte ich in der Zelle kaum. Das Licht blieb die ganze Nacht an», so T. Währenddessen hatte sich sein Vater bei der Hotline des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) gemeldet. Das EDA schaltet die konsularische Vertretung für Bulgarien und Rumänien ein. Davon erfährt T. in seiner Arrestzelle nichts. Die Ungewissheit sei für ihn das Schlimmste gewesen: «Ich habe in der Nacht von Freitag auf Samstag erfahren, dass ich zurück nach Zürich fliegen kann.» Seine Odyssee endet allerdings erst nach einer weiteren Nacht in der stickigen Zelle. Nach insgesamt vierzig Stunden kann er die Heimreise antreten. Ab Zürich reist er via Frankfurt weiter zu seinen Freunden in Athen. Einen gültigen Reisepass hat T. weiterhin nicht. «Die Notpassstelle am Flughafen Zürich war am Sonntag geschlossen», sagt T. Diesmal hat er Glück: Sowohl in Frankfurt wie auch in Athen wird er bei der Einreise nicht kontrolliert.



T. weiss, dass es nicht klug war, ohne gültigen Pass in die Ferien zu fliegen: «Bevor ich in Zukunft verreise, werde ich meine Reisedokumente gründlich prüfen.» Was ihn am meisten stört, ist, wie in Bulgarien mit ihm umgegangen worden ist: «Die Beamten behandelten mich wie Ungeziefer», sagt T. Der Zeit in der Zelle gewinnt der 18-Jährige Zürcher aber auch etwas Positives ab: «Man lernt die Verhältnisse bei uns in der Schweiz schätzen.»