Parlamentswahl : Bulgariens Ministerpräsident schlägt Expertenregierung vor

Nach der Parlamentswahl steht Bulgarien vor einer schwierigen Regierungsbildung. Der bisherige Regierungschef macht deshalb ein Friedensangebot.

Nach der von der Corona-Krise überschatteten Parlamentswahl in Bulgarien hat der langjährige konservative Regierungschef Bojko Borissow die Bildung einer Expertenregierung vorgeschlagen. So könne das EU-Land die Pandemie überwinden, sagte Borissow, dessen Partei Gerb (Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens) am Sonntag laut Nachwahlbefragungen trotz Verlusten mit etwa 25 Prozent erneut stärkste Kraft wurde. Die Regierungsbildung dürfte angesichts von voraussichtlich sieben Parteien im Parlament schwierig werden.