Premier Petkow : Bulgarische Regierung durch Misstrauensvotum gestürzt

Die Regierung des Ministerpräsidenten Kiril Petkow war erst seit einem halben Jahr im Amt. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte nun für den Misstrauensantrag.

«Kiro go Home» – mit dieser Botschaft wandte sich ein Demonstrant am Dienstag gegen die Regierung in Sofia.

In Bulgarien ist die erst seit einem halben Jahr amtierende Regierung von Ministerpräsident Kiril Petkow durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden. 123 Abgeordnete votierten am Mittwochabend in Sofia für den Misstrauensantrag, 116 dagegen, wie Vize-Parlamentspräsident Miroslaw Iwanow mitteilte.

«Ich bereite dieser Qual ein Ende»

Verhältnis zu Nordmazedonien stand im Mittelpunkt

Ministerpräsident Petkow hatte zuletzt eine Politik der Annäherung an Nordmazedonien verfolgt und sich mit dessen Regierungschef getroffen. In Nordmazedonien verbanden sich mit dem Treffen Hoffnungen, dass Sofia seinen Widerstand gegen die EU-Beitrittsbestrebungen Skopjes aufgeben könnte. Die mögliche Aufnahme des Nachbarlandes in die EU ist in Bulgarien höchst umstritten.