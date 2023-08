Georgi Markow: Ein Regenschirm beendete sein Leben

Die Tat geschah, als Markow auf dem Weg zur Arbeit beim bulgarischen Service der BBC in London war und an der Waterloo Bridge auf den Bus wartete.

Am 7. September 1978 wurde der bulgarische BBC-Moderator Georgi Markow auf der Waterloo Bridge in London Opfer eines mysteriösen Angriffs. Während er auf einen Bus wartete, spürte er plötzlich einen scharfen Stich in seinem Oberschenkel. Als er sich umdrehte, sah er eine Person, die einen Regenschirm aufhob und sich dann entschuldigte, bevor sie den Ort verliess. Markow setzte seinen Weg zur BBC fort, bemerkte jedoch später Blut auf seinen Jeans und verspürte starke Schmerzen.