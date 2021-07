Zürich - Bulldogge «elendiglich verreckt» – Halterin (35) der Tierquälerei schuldig

Im Berufungsverfahren wurde eine 35-jährige Serbin wegen Tierquälerei zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Dieses Urteil des Obergerichts Zürich widerspreche dem erstinstanzlichen Urteil des Bezirksgerichts Bülach, das die Angeklagte freigesprochen hatte, schreibt die «NZZ».



An einem Sonntag im Januar 2018 brachte die Frau ihre französische Bulldogge in die Zürcher Tierklinik. Das Tier war bereits seit mehreren Stunden tot. Fünf ungeborene Welpen waren ebenfalls gestorben. Bei einem steckte der Kopf im Geburtskanal fest. Die Bulldogge war laut Anklage in einem schlechten Gesundheitszustand und unterernährt. Die Besitzerin hat demnach bereits in der Nacht bemerkt, dass es ihrer Hündin nicht gut ging. Sie rief ihren Tierarzt jedoch erst mittags an. Dort riet man ihr, dringend in die Tierklinik zu gehen, was die Frau erst 24 Stunden später tat. In der Berufungsverhandlung sagte die Frau, ihr Haustier sei am Tag vor ihrem Tod normal gewesen und es habe kein Notfall bestanden.