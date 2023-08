Bulle: Schütze ist Ex der verletzten Frau

Die Schüsse wurden in der Rue de la Berra in Bulle abgegeben.

In Bulle FR fielen am Mittwochabend mehrere Schüsse.

In der Rue de la Berra in Bulle wurden am frühen Mittwochabend zwei Personen durch Schüsse verletzt. Wie mehrere Anwohnende gegenüber «La Liberté» erklärten, handelt es sich bei dem 59-jährigen Schützen um den Ex-Ehemann der verletzten 43-jährigen Frau. Das zweite Opfer, ein 26-jähriger Mann, ist deren aktueller Freund. Dies hat die Freiburger Kantonspolizei gegenüber der Zeitung bestätigt.