Bulle: Kita kürzt abrupt Betreuungszeiten

Die Ankündigung sorgte bei den Eltern für Ernüchterung: Am Montagnachmittag wurden sie von der Kinderkrippe Kidscare in Bulle darüber informiert, dass die Betreuungszeiten für ihre Kinder von 6.30 bis 18.30 Uhr auf acht bis 18 Uhr verkürzt wurden, wie «La Liberté» berichtet. Die neuen Öffnungszeiten traten bereits am darauffolgenden Dienstag in Kraft. «Um die gesetzlichen Betreuungsquoten und die Qualität der Betreuung zu gewährleisten, sind wir gezwungen, die Betreuungszeiten für die kommenden Wochen zu reduzieren», heisst es in der Mitteilung an die Eltern.