Bulle: Mann schiesst auf Mann und Frau

Die Schüsse wurden in der Rue de la Berra in Bulle abgegeben.

In Bulle FR fielen am Mittwochabend Schüsse. Laut Kantonspolizei Freiburg ging die Meldung kurz vor 19 Uhr bei der Einsatz- und Alarmzentrale ein. Bei dem Vorfall in der Rue de la Berra wurden zwei Personen verletzt: eine 43-jährige Frau und ein 26-jähriger Mann.