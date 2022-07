Nach Transfer Hick-Hack : «Bullshit» und «Unwahrheiten» – Lewandowski tritt gegen Bayern nach

Robert Lewandowski verliess nach acht Jahren den FC Bayern München in Richtung FC Barcelona. In einem Interview stellt der Pole die Gründe für seinen Abgang richtig.

Lewandowski spielte acht Jahre in München und wurde dabei sechsmal Torschützenkönig.

Der Streit zwischen Lewandowski und Salihamidzic geht in die nächste Runde.

Robert Lewandowski gibt in einem Interview die Gründe für seinen Wechsel bekannt.

Das Hin und Her um den Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona hat sich über mehrere Wochen hingezogen. Nun spielt der Pole seit knapp drei Wochen für die Katalanen, doch der Streit zwischen Lewy und den Bayern-Verantwortlichen nimmt kein Ende. Zuletzt kritisierte der Bayern-Sportchef Hasan Salihamidzic den Stürmer, er habe null Komma null Verständnis für das Verhalten des Stürmers. Nun greift Lewandowski die Bosse des FCB an. Aber ohne Namen zu nennen.

Das sei «viel Politik» gewesen, sagte der Pole in einem Interview des US-Senders ESPN. «Der Club hat versucht, ein Argument zu finden, warum sie mich an einen anderen Club verkaufen können, denn es war vielleicht schwierig, es den Fans zu erklären. Und das musste ich akzeptieren, obwohl viel Bullshit über mich gesagt wurde.»

Haaland-Gerüchte waren nicht der Auslöser

«Am Ende wusste ich, dass die Fans mich auch in dieser Zeit unterstützen», sagte der Torjäger. Von einigen Menschen sei ihm dagegen «nicht die Wahrheit» gesagt worden. Er habe dann gewusst, dass es nicht mehr gehe. Was genau passiert ist, wolle er nicht sagen. An den Gerüchten über einen Wechsel von Erling Haaland zu den Bayern habe es aber nicht gelegen. Der Norweger war dann von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt.