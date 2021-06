Rückkehr ins Büro erleichtern - Bumble-Chefin schenkt Angestellten eine Woche Gratisferien

Damit will das Tech-Unternehmen seinen Angestellten die Rückkehr vom Homeoffice ins Büro erleichtern.

In den USA werden Angestellte wieder ins Büro zurückgeholt.

Die 31-Jährige hat deshalb ihren Angestellten eine Woche Gratisferien geschenkt. Vom Pandemie-Benefit profitieren rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in dieser Woche (vom 21. Juni hinweg) eine Woche bezahlte Ferien haben. Auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Badoo, einer Dating-App im Besitz von Bumble, gilt die Gratisferienregelung.

Linkedin machte es vor

«Wir wollten sicherstellen, dass wir ihnen etwas Wertvolles geben können. Und was wir im Moment für am wertvollsten erachten, ist Zeit für uns und um zu verreisen», so Linkedins Personalchef Teuila Hanson.