Geburtenflaute in der Schweiz: Bundeskampagne soll Kinder bringen

Im Zeitraum zwischen Januar und August sind in der Schweiz 51’302 Babys auf die Welt gekommen. So wenige Lebendgeburten gab es letztmals 2007. Ganz allgemein sind Herr und Frau Schweizer eher zurückhaltend, wenn es um Babys geht.

Seit etwa 40 Jahren liegt laut Soziologe Ben Jann von der Universität Bern die Fertilitätsrate, also die durchschnittliche Anzahl von Kindern, die eine Frau in ihrem Leben gebärt, bei ungefähr 1,5. Für einen Bevölkerungserhalt wäre aber laut dem Soziologen eine Fertilitätsrate von knapp über zwei nötig. Mit anderen Worten: Gäbe es keine Zuwanderung, würde die Schweizer Bevölkerung schrumpfen.

Dass nur wenige Menschen geboren werden, alte Menschen jedoch immer älter werden, ist eine ausgeprägte Tatsache in der Schweiz. Das Ungleichgewicht zwischen Jung und Alt ist längerfristig, gerade was die Altersvorsorge betrifft, ein Problem.

«Dänische Kampagne kann ein Vorbild sein»

Für die Mitte-Nationalräte Elisabeth Schneider-Schneiter ist die Demografie eine Angelegenheit, welche in der Schweiz fahrlässig vernachlässigt wird. «Wir müssen die Bevölkerung mit allen demografischen Konsequenzen konfrontieren. Denn ohne die Zuwanderung kommen wir in naher Zukunft in eine Extremsituation, was den Arbeitskräftemangel, das Gesundheits- und Rentensystem betrifft.»