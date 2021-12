20 Minuten macht den Test – Bund ausgetrickst – so einfach kaufen sich Ungeimpfte ein Covid-Zertifikat

Beim Kanton St. Gallen ist die Problematik bekannt. Man gehe allen Hinweisen nach: «In zwei Fällen wurde bisher Anzeige erstattet, zwei weitere sind in Abklärung.»

Ein Redaktor konnte für eine fiktive Person ein Impfzertifikat erstellen und es in die Covid-Zertifikatsapp laden. Der QR-Code wird von der Check-App als gültig anerkannt und auch sonst ist das Zertifikat nicht als Fälschung erkennbar.

Egal ob ein Essen im Restaurant oder Tanzen im Club: Ohne Covid-Zertifikat sind momentan viele Freizeitaktivitäten unmöglich. Das schafft auch Anreize für Ungeimpfte, auf illegalem Weg eines zu beschaffen: Bereits wurden mehrere Fälle bekannt, in welchen gefälschte Impfzertifikate verkauft wurden, etwa in der Romandie oder im Kanton Schaffhausen .

Wie Recherchen von 20 Minuten nun zeigen, gibt es in der Ostschweiz einen weiteren Fall: Insider generierten mit echten Anmeldedaten bisher unbehelligt Impfzertifikate und verkauften diese mutmasslich für mehrere Hundert Franken pro Stück. Auch 20 Minuten hatte Zugriff auf das entsprechende Online-Tool, das vom Bundesamt für Informatik bereitgestellt wird.

Die Betrugsmasche läuft gemäss Informationen von 20 Minuten nun schon mehrere Monate lang. Viele der so gefälschten Impfzertifikate sollen in St. Gallen verkauft worden sein.