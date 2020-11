Entscheid kommt 2021 : Bund bekommt erneut Offerten von Herstellern von Kampfflugzeugen

Das Bundesamt für Rüstung Armasuisse hat von mehreren Herstellerfirmen zweite Offerten für neue Kampfflugzeuge erhalten. Im ersten Quartal des neuen Jahres soll definitiv entschieden werden, welche Jets künftig beschafft werden.

Der Bund hat bei mehreren Herstellern von Kampfjets zweite Offerten eingeholt. 2021 will er definitiv entscheide, welche Kampfjets eingekauft werden. (Hier im Bild ein F/A-18 Flugzeug.)

Bei der Armasuisse sind am Mittwoch die zweiten Offerten von den noch in Frage kommenden Hersteller für ein neues Kampfflugzeug und für ein bodengestütztes Luftverteidigungssystem eingetroffen. Die Arbeiten an den Evaluationsberichten sollen im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden.