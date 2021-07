Für die kontrollierte Abgabe : Bund benötigt ab nächstem Jahr tonnenweise THC-starkes Cannabis

Im kommenden Jahr sollen Pilotprojekte zur kontrollierten Abgabe von Cannabis starten. Dafür brauchen die Verantwortlichen haufenweise psychoaktiven Hanf.

Die Projekte sollen Grundlagen für künftige Entscheide in der Politik liefern.

Dafür werden grosse Mengen an derzeit illegal angebautem Marihuana benötigt.

Um diese Abgaben durchführen zu können, ist allerdings Cannabis nötig, das den derzeit legalen Höchstwert von einem Prozent am berauschenden Wirkstoff Tetrahydrocannabinol THC stark überschreitet – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Projekten sollen Hanf mit bis zu 20 Prozent THC erhalten. Wie SRF nun berichtet, erwartet das BAG laut Adrian Gschwend vom Bundesamt für Gesundheit einen Bedarf «im Umfang von mehreren Tonnen.» Wie viel genau benötigt werde, sei sehr schwer einzuschätzen: «Eine qualitative Studie kann 10 Personen haben und eine andere 5000.»

Ebenfalls noch unklar ist, woher das berauschende «Gras» kommen soll. In Frage kämen Produzenten von medizinischem Hanf oder schon bisher legalem CBD-Hanf. Gschwend glaubt auch, dass «Hanfpioniere aus den 80er- und 90er-Jahren», die noch aktiv seien, für den Anbau in Frage kommen – also Leute, die derzeit illegal Rauschhanf anbauen. Für die Produktion müssten Ausnahmegenehmigungen vom Bund ausgestellt werden.