Noch nicht bezahlt - Bund betreibt Hunderte Schweizer Touristen

Die Mehrheit hat bezahlt, doch noch immer gibt es offene Rechnungen in Höhe von über eine halbe Million Franken.

Im März 2020 die Corona-Pandemie losbrach und die Grenzen dichtgemacht wurden, evakuierten die Länder ihre jeweiligen Bürger aus dem Ausland. Auch die reisefreudigen Schweizer mussten rund um den Globus eingesammelt und per Charterflüge zurück in die Schweiz geholt werden – so unter anderem auch aus Neuseeland.